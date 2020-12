Le pagelle della Juventus - Chiesa migliore in campo, Ronaldo e Morata timbrano ancora

vedi letture

Juventus-Dinamo Kiev 3-0



(21’ Chiesa, 57’ Ronaldo, 66’ Morata)

Szczesny 7 - S’immaginava una serata tranquilla, è chiamato a salvare il risultato nel primo e anche a inizio secondo tempo. Ma anche nel finale non può riposarsi.

Demiral 6 - Adattato come terzino destro, come capitava spesso a Barzagli. Svirgola un paio di palloni, ma offre anche qualche apertura interessante. Tutto sommato, il migliore dei tre centrali. (Dal 69' Dragusin 6 - Esordio sul velluto. Il futuro è tutto suo).

Bonucci 5,5 - Frappart lo grazia per lo scambio di effusioni in area con Verbic: qualche dubbio. In combutta con l’olandese rischia grosso pochi minuti dopo. Esce all’ora, non la sua miglior partita. (Dal 62’ Danilo 5,5 - Il muro di granito della difesa. Entra che la gara è andata, un paio di sbavature le regala comunque)

De Ligt 5,5- Clamoroso il buco aereo sui cui sviluppi costringe Szczesny agli straordinari. Per il resto, ordinaria amministrazione, con qualche affanno più del solito.

Chiesa 8 - L’andata segnò il suo esordio in Champions League, il ritorno gli regala il primo gol in bianconero. Da lui nascono anche i gol di Ronaldo e Morata. Migliore in campo per distacco: non gli resta che incorniciarsi una maglia della Dinamo. (Dal 76’ Kulusevski 5,5 - Tanta voglia, qualche errore di troppo. Non scioglie i dubbi, ma ha solo un quarto d’ora per farlo).

McKennie 7 - Parte in quarta e sfiora il gol di testa. Poi si muove, crea spazi e inventa bei passaggi. C’è in entrambe le fasi, conferma di poter essere molto più che un’alternativa.

Bentancur 6,5 - Pronti via, finisce sul taccuino dell’arbitro con un bel giallo che non lo frena più di tanto. Gestisce il ritmo della partita coi tempi giusti, anche a costo di non premere troppo sull’acceleratore. (Dal 76’ Arthur 5,5 Entra a gara ormai in ghiaccio, complica il finale con un paio di sbavature).

Alex Sandro 7 - Quanto mancavano i suoi cross a questa squadra? Tanto, e infatti la prima rete arriva su assist del brasiliano. Preciso in fase difensiva, stantuffo in quella offensiva. Una riscoperta indispensabile per Pirlo.

Ramsey 6 - Galleggia come al solito a livello tattico. Questa volta, anche per quanto riguarda la prestazione. Ha colpito Pirlo con la sua capacità di farsi trovare sempre pronto e ben disposto, stavolta non ci mette il pepe. (Dal 62’ Bernardeschi 6,5 Entra bene in partita, sfiora anche la rete. Mentalmente ritrovato, e non è cosa da poco).

Morata 6,5 - Potrebbe diventare l’emblema del posto fisso. Nel senso che, quando si gioca in Champions, timbra il cartellino con una regolarità impressionante. Fa tante cose bene, soprattutto segna la rete che fissa il risultato. Record personale nella competizione.

Ronaldo 7 - Torna dal primo minuto e la Juve torna a vincere. Per la serie, credete alle coincidenze se ne siete capaci. La traversa gli nega un bel gol, si rifà segnandone un altro così facile da non meritarsi la copertina di rete numero 750 in carriera. Ma si diventa leggende anche così.

Pirlo 6,5 - Cambia ancora la sua Juve, fa riposare i due giocatori che ha schierato di più in questa stagione. E vince, quindi ha ragione. La miglior risposta che ottiene? Chiesa, senza dubbi. Per il resto, qualche incertezza difensiva, frutto più di errori individuali che altro. E ora c’è da sciogliere il dubbio sulla dipendenza da CR7. Ma stasera si sorride.