Le pagelle della Lazio - Immobile si salva col gol. Radu, che dormita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

TORINO-LAZIO 3-1 - 51' Iago Falqué, 53' Lukić, 66' Immobile, 80' De Silvestri

Proto 6 - Fa quello che può ma la difesa non lo aiuta per nulla.

Bastos 6 - Prova attenta, dalle sue parti i granata faticano a passare.

Acerbi 5.5 - 50° presenza con la maglia della Lazio in questa stagione. Qualche sbavatura, non è perfetto in occasione del 2-0.

Radu 5.5 - Del trio difensivo è quello che soffre più di tutti. (dall'82' Capanni sv).

Romulo 5.5 - Non lascia il segno, si limita al compito da sufficienza senza comunque raggiungerla.

Parolo 6 - Ha il merito di servire l'assist per Ciro Immobile che riapre la partita.

Badelj 5.5 - Poche idee, poco movimento.

Jordão 6 - Secondo anno di Lazio, prima da titolare. Ha numeri interessanti, ma quando il Toro cresce lui cala. (dal 58' Durmisi 5.5 Non incide).

Lulić 5 - Perde Iago Falque in occasione del primo gol e dalle sue parti c'è un De Silvestri che vince il confronto.

Cataldi 6 - Gioca in un ruolo non suo ma dimostra impegno e maturità.

Immobile 6 - Si salva segnando una bella rete, per tecnica e rapidità d'esecuzione. Chiude con 15 gol in campionato, in netto calo rispetto alle due stagioni passate.