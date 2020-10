Le pagelle della Lazio - Milinkovic e Luis Alberto assenti ingiustificati, la difesa pasticcia

Risultato finale: Sampdoria-Lazio 3-0

Strakosha 6 - Nulla può sulle reti blucerchiate, si fa vedere nella ripresa per una doppia parata su Damsgaard e su Keita Balde.

Patric 4,5 - Aiuta la manovra della sua squadra, ma è impreciso nella fase difensiva. Combina la frittata in occasione del tris della Sampdoria.

Acerbi 5,5 - Lasciare spazio all’attaccante in area di rigore è un errore da matita blu se l’avversario si chiama Fabio Quagliarella e alla prima leggerezza l’attaccante campano punisce.

Hoedt 4,5 - In concorso di colpa con Acerbi per la rete del vantaggio della Sampdoria, non è una delle sue serate migliori (Dal 58’ Vavro 5,5 - Anche lui disattento sulla pressione delle punte blucerchiate).

Parolo 5 - Non è un esterno e si vede. Dalla sua parte sia Augello che Jankto godono di troppa libertà. Non a casa il vantaggio della Samp arriva da un cross dalla sua parte (Dal 46’ Marusic 5 - Non si fa mai vedere sulla corsia di competenza, prestazione sottotono).

Milinkovic-Savic 5 - Assente ingiustificato. Thorsby non gli lascia un attimo di tregua ma commette anche lui troppi errori in fase di costruzione dell’azione.

Lucas Leiva 5 - Non riesce ad organizzare la manovra della sua squadra. Stretto dal dinamico centrocampo di Ranieri (Dal 75’ Cataldi sv)

Luis Alberto 5 - Tanti, troppi errori in fase di costruzione dell’azione. Non riesce mai a far valere la propria qualità.

D. Anderson 5 - Messo in mezzo nella morsa di Candreva a Bereszynski, praticamente mai pericoloso dalla sua parte (Dal 46’ Fares 5,5 - Qualcosa di più in fase di spinta ma alla fine non punge a dovere).

Correa 5,5 - Costretto ad abbassarsi per cercare di raccogliere palloni giocabili. Si fa vedere per un diagonale nella ripresa che avrebbe potuto riaprire il match.

Caicedo 5 - La difesa della Sampdoria non gli lascia spazio per colpire, si fa ipnotizzare da Audero nel primo tempo ma era anche in posizione irregolare 58’ Muriqi 5,5 - Entra bene in partita facendo valere il fisico e dialogando con Correa. Via via esce dal match)

Inzaghi 5 - Le assenze sulla fasce e soprattutto di Immobile in attacco si fanno sentire e la squadra ne risente. Prestazione negativa che fa il paio con la battuta d’arresto interna contro l’Atalanta.