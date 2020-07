Le pagelle della Roma - Dzeko segna e spreca, Veretout è ovunque

vedi letture

López 6 - Non può nulla sulla magia di Pessina. Per il resto non corre particolari pericoli.

Mancini 5,5 - Nel primo tempo non corre troppi pericoli, poi, in avvio si secondo tempo viene superato nettamente da Zaccagni in occasione del gol del Verona.

Ibañez 6,5 - Nel reparto arretrato della Roma, è sicuramente il migliore. Difende con ordine, interventi in scivolata al momento giusto. (Dal 90' Villar S.V)

Kolarov 6 - Gioca fra i tre centrali e nel primo tempo fa un figurone. Ad inizio ripresa di fa superare da Pessina, che di tacco trova il gol. Gara fra alti e bassi, ma tutto sommato positiva, considerando la posizione occupata dal serbo

Peres 6 - Buon primo tempo del brasiliano, che riesce ad arrivare spesso al crosso. Cala nella ripresa, Fonseca lo richiama in panchina. (Dal 66' Zappacosta 6 - Entra bene in partita, sulla fascia fa il suo lavoro con ordine.)

Veretout 7 - Perfetto dal dischetto, palla da una parte e pallone dall'altra. In mezzo al campo poi è il solito motorino instancabile, recupera un'infinità di palloni.

Diawara 5,5 - Prestazione anonima del centrocampista della Roma, mai nel vivo dell'azione. (Dal 66' Cristante 6 - Entra per fare densità in mezzo al campo in un momento di difficoltà.)

Spinazzola 6,5 - Tanta corsa sulla fascia. Sui l'assist per il colpo di testa di Dzeko valido per il 2-0 al termine del primo tempo.

Pellegrini 6 - Conquista il calcio di rigore poi trasformato da Veretout. Prima del cambio, si fa vedere con in avanti con più costanza, con un bell'assist per Mkhitaryan. (Dal 66 Zaniolo 5,5 - Rischia tantissimo appena entrato con un duro intervento. Appare svogliato, a fine gara viene richiamato dai suoi compagni per l'atteggiamento.)

Mkhitaryan 6,5 - Fra i più attivi della Roma. Si inserisce sempre con i tempi perfetti, recupera un sacco di palloni. Sfiora anche il gol, viene fermato solo dal palo. (Dall'88' Perotti S.V)

Džeko 6,5 - Segna un gol pesantissimo poco prima della fine del primo tempo. Colpo di testa perfetto che non lascia scampo a Silvestri. Nella ripresa ha due occasioni per chiudere la partita, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

Paulo Fonseca 6,5 - Inventa nuovamente la difesa, sceglie Kolarov nei tre centrali e la scelta si rivela vincente. Ad inizio ripresa il Verona accorcia e la squadra non riesce più a pressare alto: corre ai ripari con un triplo cambio e la Roma riesce ad uscire dalla propria metà campo.