Le pagelle della Roma - Perotti decisivo. De Rossi senatore a vita

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Parma 2-1

Mirante 6,5 - Gara dell'ex per il portiere, che si distende sulla conclusione di Gervinho al 20'. Dà sempre una certa sicurezza ai compagni, probabilmente avrebbe fatto comodo fin dall'inizio della stagione.

Florenzi 5,5 - Si disimpegna a fasi alterne in fase difensiva, da stasera eredita ufficialmente la fascia di De Rossi. Spetta a lui dimostrare di poter essere un degno erede di Totti e del numero 16.

Fazio 5,5 - Si lascia sorprendere da Gervinho, fino a quel momento aveva lasciato qualche spazio di troppo al Parma quando i ducali provavano a farsi vedere in avanti.

Juan Jesus 6 - Benissimo in un paio di circostanze per salvare la sua retroguardia, risulta attento per ampi tratti di partita. Il migliore del reparto difensivo.

Kolarov 6,5 - Spinge come suo solito, anche se con meno ferocia di altre occasioni. Prova a far segnare Schick, senza successo.

De Rossi 6,5 - Voto 10 alla carriera romanista, nonostante il palmares in giallorosso veda 'solo' una Supercoppa Italiana e due trionfi in Coppa Italia. Uomo vero prima che calciatore, leader e trascinatore della Roma. Applaudito ogni volta che il pallone è sui suoi piedi, omaggiato al momento del cambio e nel post-gara dopo 616 battaglie con la stessa maglia sulla pelle. (Dall'81' Under 6 - Entra e fa nascere l'azione del definitivo 2-1).

Pellegrini 7 - Sblocca la partita con una conclusione al volo, deviata da Gagliolo. Si propone bene e aiuta i compagni, tra i migliori in campo nell'ultima serata di campionato e nella gara dell'addio di De Rossi.

El Shaarawy 5,5 - Non riesce a farsi vedere con continuità, il Faraone manca l'acuto finale in un'annata tutto sommato positiva dal punto di vista personale.

Pastore 6 - Sembra ispirato e nella prima frazione tenta il numero e supera Kucka, trovando lo spazio per calciare: Frattali gli dice no. Ci mette lo zampino sulla rete di Pellegrini, si spegne col passare del tempo. (Dal 57' Cristante 6 - Dà dinamismo al gioco e alla linea di centrocampo).

Perotti 7 - Sfiora il raddoppio a inizio ripresa, poi firma il definitivo 2-1. Il suo gol non vale la Champions, ma almeno permette alla Roma di chiudere l'annata con un successo.

Dzeko 5 - Non solo De Rossi, anche il bosniaco è al passo d'addio. Combina poco nei pressi e all'interno dell'area avversaria, chiudendo mestamente una stagione difficile anche per lui. Il pubblico si divide al momento del cambio: c'è chi lo fischia ma anche chi gli ha riservato applausi. (Dal 62' Schick 6 - Mezzora in campo in cui l'ex Sampdoria prova a rendersi pericoloso).