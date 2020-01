Le pagelle della Roma - Prof. Pellegrini sale in cattedra, Kalinic generoso

Fonte: inviato al Tardini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pau Lopez 6 - Rischia tantissimo con un’uscita in cui abbatte Cornelius ma per sua fortuna il gioco è fermo. Bravo a rispondere ad Inglese nella ripresa, è coraggioso ad avventurarsi in un paio di uscite alte.

Florenzi 6 - Più occupato in fase di spinta che in copertura, si vede spesso in zona cross anche se non sempre il risultato è preciso. Dal 78’ Bruno Peres sv.

Smalling 6.5 - Bello il duello fisico contro Cornelius prima e con Inglese poi. Molto solido in marcatura, difficile gli sfuggano gli avversari. Dopo un inizio di 2020 così così si riconferma a livelli molto alti, come ci aveva abituato nella prima metà di stagione.

Cristante 6.5 - Nell'interessante (ed inedito) ruolo di centrale di difesa, non demerita e si disimpegna bene. Un vero e proprio regista dal basso, si dimostra molto duttile anche se stranamente non è troppo preciso nei cambi di gioco.

Mancini 6.5 - Più avvezzo al gioco palla a terra rispetto a Smalling, gioca una gara molto solida in cui si rende protagonista di molte respinte quando il Parma inizia ad affidarsi ai traversoni.

Kolarov 6 - Effettivamente un’ala aggiunta in fase di spinta, non sfrutta le sue portentose capacità balistiche colpendo la barriera da una posizione in cui solitamente è letale. Anche al cross non è preciso come al solito, nonostante il Parma qualche spazio lo lasci.

Diawara 6.5 - Bel lavoro da cerniera nel cuore del centrocampo, recupera molti palloni e avvia le azioni giallorosse. Cervello pulsante, tiene bene a bada Scozzarella prima e poi Kulusevski quando subentra e si accentra.

Under 5.5 - Qualche guizzo ma poca precisione al tiro, regala una palla spaziale a Kalinic di tacco che da sola vale il prezzo del biglietto. In generale non una partita trascendentale, in cui, fatta eccezione per pochissimi lampi, si vede davvero raramente.

Pellegrini 7 - Dopo una prima frazione incolore in cui si mette in mostra solo con qualche palla filtrante degna del suo talento, sale in cattedra nella ripresa, sbloccando la gara dopo un bell’uno-due con Kalinic. Glaciale dal dischetto nel gol che mette in ghiaccio la partita. Dall’85’ Veretout sv.

Perotti 6.5 - Il migliore dei suoi dopo i primi 45 minuti, sorprende sempre Laurini con i suoi tagli alle spalle. Non gioca una brutta gara anche se di rado si rende seriamente pericoloso. Cala nella ripresa e viene sostituito. Dal 70’ Kluivert sv.

Kalinic 6 - Titolare al posto dello squalificato Dzeko, non si gioca male la sua chance lottando con i centrali del Parma e fornendo qualche buona sponda. Bello il dialogo con Pellegrini che porta al vantaggio della Roma, prende mezzo voto in meno per il gol divorato a tu per tu con Colombi.