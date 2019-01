Le pagelle della Roma - Zaniolo illumina con Pellegrini. Dzeko a secco

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Torino 3-2: 15' Zaniolo, 34' Kolarov, 51' Rincon, 67' Ansaldi, 73' El Shaarawy

Olsen 5,5 - Inoperoso per tutto il corso del primo tempo. Nella ripresa subisce il gol di Rincon buttandosi un po' in ritardo. Anche Ansaldi lo impallina da fuori area.

Karsdorp 6 - Inizia titubante e sbagliando qualche passaggio di troppo, poi si scioglie e offre un grande assist per El Shaarawy nell'azione del rigore del 2-0. Nel secondo tempo cala anche fisicamente ma la sua prova è positiva. (Dall'80 Santon 6 - Entra bene in campo dando il suo contributo sulla fascia e mettendo pressione a Djidji. Ha dimostrato di potersi giocare il posto con gli altri).

Manolas 6 - Nel primo tempo organizza magistralmente la difesa. Nella ripresa ha la colpa di colpire la palla che finisce tra i piedi di Ansaldi per il momentaneo 2-2.

Fazio 5,5 - Meno preciso di Manolas fa valere il fisico al centro sbagliando qualche passaggio di troppo. Perde la posizione su Belotti che va vicino al 3-3.

Kolarov 6,5 - Un'autorità sulla fascia sinistra nel primo tempo. Segna su rigore con la consueta freddezza. Non è un caso se dalla sua parte la Roma soffre meno.

Lo. Pellegrini 7 - Nel primo tempo non si vede molto perché più attento alla fase difensiva. Nella ripresa, si affaccia in avanti e fornisce un assist bellissimo per il terzo gol di El Shaarawy.

Cristante 6 - Non la migliore prestazione dell'anno ma in fase difensiva contiene bene il centrocampo incerottato del Torino. Poco reattivo sulle palle vaganti che hanno permesso ai granata di segnare due gol.

Under s.v. - Si infortuna al primo scatto. (Dal 6' El Shaarawy 7 - Sbaglia un gol clamoroso nel primo tempo ma ha il merito di conquistare il rigore del 2-0 e, soprattutto, di segnare il pesantissimo 3-2 finale. E' il capocannoniere giallorosso).

Zaniolo 7,5 - Ogni pallone che tocca fa innamorare il pubblico dell'Olimpico. Il gol è un mix di tecnica, forza e rapidità di esecuzione. Nella ripresa ci mette la stessa classe anche se trova meno l'area di rigore avversaria.

Kluivert 5,5 - Qualche scatto ma poca incisività da parte dell'olandese che non lascia il segno in una partita con tanti gol e tante azioni. (Dal 72' Schick 6 - Una buona occasione parata da Sirigu).

Dzeko 5,5 - Si sbatte da capitano su ogni pallone ma in quanto a freddezza lascia molto a desiderare. Sbaglia un gol clamoroso su un errore di Nkoulou. Deve ritrovare il gol per dare a Di Francesco quell'arma in più che spesso è mancata nel corso della prima parte della stagione.