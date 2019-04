Le pagelle della Samp - 150 volte Quagliarella. Ramirez, rosso che pesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Incolpevole sui due gol di Caicedo, graziato dai legni sulle conclusioni di Romulo e Immobile.

Sala 6 - Prestazione di grande sacrificio, senza infamia né lode. Si limita a contenere bene Lulic, esce per far spazio a Gabbiadini per gli assalti finali. (Dall'82' Gabbiadini s.v.).

Ferrari 5,5 - L'inizio di partita non è dei migliori per tutta la linea difensiva della Samp. Qualche sbavatura di troppo, avrà altre occasioni per mettersi in mostra.

Colley 4,5 - Il suo errore spiana la strada a Caicedo, che sblocca la sfida dopo 3 minuti. Giampaolo lo cambia dopo un quarto d'ora, anche a causa dei problemi di stomaco accusati dal difensore. (Dal 16' Tonelli 5,5 - Si perde Caicedo in occasione del gol del raddoppio, ed è un errore che costa caro. Nella ripresa cresce come tutta la squadra).

Murru 6 - Primi 55 minuti molto complicati, non riesce a prendere le misure a Romulo. Poi la Samp si sveglia e il terzino va vicino al gol del 2-2, colpendo un palo clamoroso.

Praet 6 - Quando sale in cattedra, la Sampdoria guadagna campo e si rende pericolosa. Paratici probabilmente era in tribuna per osservarlo da vicino.

Ekdal 6 - Elemento di equilibrio nel centrocampo di Giampaolo, soffre un po' la pressione iniziale degli avversari, poi comincia ad ingranare.

Linetty 5,5 - A centrocampo probabilmente è quello che soffre meno la vivacità degli avversari. Giampaolo però lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Jankto 6 - Buon ingresso, che in qualche modo cambia la partita. Si fa apprezzare per personalità e voglia).

Ramirez 4,5 - È nervoso e si becca fin dalle prime battute con l'arbitro Maresca, che prima lo ammonisce, poi lo caccia al 45' per un fallo "al limite". Forse troppo severo. Era stato l'unico a provarci nel primo tempo, con un bel calcio di punizione.

Defrel 5,5 - Molto mobile, dà una mano in fase difensiva ma ha sulla coscienza l'errore a porta spalancata nella ripresa. Poteva essere la rete del 2-2.

Quagliarella 7 - Anche nelle serate più difficili, la sua firma c'è sempre. Segna ancora, il gol numero 150 in Serie A. Eterno e sempre più leader dei marcatori.