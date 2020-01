Le pagelle della Samp - Disastro assoluto. Colley e Chabot da incubo

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 6 - Non può niente sui gol. Va vicino a parare entrambi i rigori di Immobile ma i tiri dal dischetto del centravanti biancocelesti sono troppo precisi per poter intervenire.

Bereszynski 5 - Il meno peggio della retroguardia della Samp ma il pomeriggio dell'Olimpico è un vero e proprio incubo anche per lui.

Chabot 4 - Immobile gli fa fare subito brutta figura dopo 6' battendolo in velocità. Nella ripresa viene espulso per fallo da ultimo uomo su Adekanye. Davvero da dimenticare la sua prestazione.

Colley 4 - Si gioca la palma di peggiore in campo con Chabot. Addormentato nell'azione che porta il risultato sull'1-0, con Caicedo che lo brucia dopo 6'. Impossibile trovare qualcosa di positivo nel suo pomeriggio all'Olimpico.

Murru 4,5 - Ingenuo quando il cross di Lazzari gli sbatte sul braccio e l'arbitro non può fare altro che assegnare il rigore. Va sempre in difficoltà contro la velocità dell'esterno biancoceleste. (Dal 65' Augello 5,5 - Quando entra il risultato è già dalla parte della Lazio).

Thorsby 5 - Netto passo indietro rispetto alle ultime uscite. Non riesce a imporre il suo fisico e va molto spesso in difficoltà.

Vieira 5 - Prestazione da dimenticare anche per lui. Sovrastato dai suoi avversari per tutto l'arco della partita.

Linetty 6 - L'unico a salvarsi, semplicemente per avere avuto il merito di segnare il gol della bandiera. Riesce a prendere la sufficienza solo per questo, per il resto non fa niente in più dei suoi compagni di squadra.

Jankto 5,5 - La sua partita dura solo un tempo. Non fa niente per farsi notare e per provare a far una marcia in più alla Samp. (Dal 46' Ekdal 5,5 - Entra dopo l'intervallo, con la partita già finita).

Caprari 5,5 - Ci prova nel primo tempo senza fortuna. Con il passare del tempo si spegne sempre di più.

Gabbiadini 5,5 - Suo il tiro dal quale scaturisce il gol del 5-1. Per il resto non si nota praticamente mai. (Dal 71' Bonazzoli sv).