Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella si sveglia nel finale, bene Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 6 - Non deve compiere particolari interventi. Quando non arriva sul pallone, viene salvato dal palo.

Bereszynski 6 - Dalla sua parte ha un cliente scomodo come Boga, ma il polacco tutto sommato se la cava bene. (dal 73' Vieira S.V)

Tonelli 6 - Buona la prima per il centrale arrivato dal Napoli. Gara senza troppi rischi, resta in campo fino a quando le gambe glielo permettono. No n ha ancora i 90 minuti nelle gambe- (Dal 72' Regini S.V)

Colley 6,5 - Ottima prestazione del centrale della Samp. Preciso nelle chiusure, attento sulle palle alte.

Augello 6,5 - Prima da titolare per l'ex Spezia, che disputa una buona prestazione sulla fascia. Ranieri dopo la gara di oggi sa di poter contare anche su di lui.

Ramírez 6,5 - Un giocatore troppo importante per Ranieri. Gioca tantissimo palloni, si inserisce e morde le caviglie del portatore di palla. Non è ancora al meglio, ma rinunciare a lui è difficile. (Dal 60' Caprari 6 - Nonostante le voci di mercato, entra bene in partita contro quelle che potrebbe essere la sua futura squadra. )

Thorsby 6 - Gara di sostanza in mezzo al campo, tanti palloni recuperati.

Ekdal 5,5 - Lo svedese fatica non poco a impostare la manovra blucerchiata, complice anche l'ex di turno, Obiang, che è ovunque in mezzo al campo.

Linetty 6,5 - Fra i più positivi della Sampdoria, soprattutto nel primo tempo. Trova spesso il fondo e mette in mezzo cross interessanti.

Quagliarella 6 - Si sveglia nel finale, suona la carica e cerca con insistenza il gol da tre punti, che purtroppo per la Sampdoria, non arriva.

Gabbiadini 5,5 - Si vede poco ma è protagonista dell'episodio chiave della gara. Peluso viene infatti espulso dopo un contatto proprio con la punta blucerchiata. Anche lui ci prova, senza successo, nel finale.