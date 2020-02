vedi letture

Le pagelle della SPAL - Bonifazi causa il rigore. Valdifiori ispira, Petagna bomber

Lecce-SPAL 2-1 (41’ rig. Mancosu, 47’ Petagna, 66’ Majer)

Berisha 6 - Grande risposta su Majer in chiusura di primo tempo, anche se poi il rigore concesso nella stessa occasione da mister Guida consente comunque al Lecce di sbloccare il risultato. Può poco invece sul tiro dello stesso sloveno che vale il 2-1 nella ripresa.

Cionek 6 - Duello tutto fisico con Calderoni, dal quale il classe '86 non esce certo sconfitto.

Bonifazi 5 - Attento e puntuale, poi un intervento in leggero ritardo che regala al Lecce il rigore dell’1-0. Un'ingenuità che macchia inevitabilmente la sua prestazione e anche la partita.

Zukanovic 6 - Preferito rispetto a Tomovic al centro della difesa, sfrutta i suoi centimetri e la sua esperienza disputando una prova tutto sommato positiva.

Reca 5,5 - Tra i più attivi in avvio di gara, con una buona spinta sulla fascia sinistra. Le cose vanno peggio nella ripresa, quando le avanzate di Donati lo mettono spesso in difficoltà.

Valdfiori 6,5 - Difficile fare a meno di uno con le sue qualità in mezzo al campo. Non è un caso che arrivi proprio dai suoi piedi l’assist per l'1-1 di Petagna direttamente da calcio d'angolo, è il faro della SPAL nonostante non partisse titolare dallo scorso dicembre.

Castro 6 - Esperienza e personalità, già fondamentali per tutti i suoi nuovi compagni. Ma in fase di finalizzazione potrebbe fare qualcosa in più (Dall’87’ Floccari s.v.).

Missiroli 5,5 - Parte bene insieme a tutta la SPAL, ma alla distanza cala vistosamente (Dal 71’ Strefezza 6 - Sfiora il nuovo pari con una conclusione potente su imbeccata di Castro. Ci mette tanta voglia e tanta grinta, creando sicuramente di più del compagno sostituito).

Di Francesco 6 - È suo il primo vero tiro in porta della partita. Le sue intuizioni mandano spesso in porta i compagni, anche se non arriva la zampata in grado di decidere l'incontro.

Petagna 6,5 - Tanto movimento senza risultati nel primo tempo, poi alla prima vera occasione ecco il colpo di testa che firma l’1-1 in apertura di ripresa. Bomber.

Valoti 5,5 - Il meno brillante dell’attacco estense, partecipa alla manovra ma non lascia mai il segno.

Luigi Di Biagio 6 - La sua avventura alla SPAL inizia con una sconfitta, ma il risultato finale non deve ingannare. La sua squadra ha infatti mostrato fin da subito un atteggiamento completamente differente rispetto alle precedenti uscite: più energica, più frizzante, più arrabbiata. Una scossa che alla fine non ha portato alcun punto in classifica contro un Lecce più forte e meglio amalgamato, ma che fa chiaramente intendere che i biancazzurri lotteranno fino alla fine con tutte le loro armi per salvarsi.