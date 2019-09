Le pagelle della SPAL - D'Alessandro ko, crolla il castello. Male Tomovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berisha 6 - Non può nulla sulle tre reti neroverdi, anzi ha il merito di contenere il passivo.

Cionek 5 - Nella sua zona il Sassuolo attacca sporadicamente, ma in teoria sarebbe l'uomo in marcatura su Caputo. Che gli sfugge regolarmente.

Vicari 5 - Gli attaccanti del Sassuolo sfrecciano da tutte le parti: va in confusione, come tutta la squadra del resto.

Tomovic 4 - Colpevole su quasi ogni situazione di pericolo: imperdonabile l'incertezza che chiude la gara concedendo il 3 a 0 a Duncan. Dal 76' Felipe sv.

D'Alessandro 6 - Esce, purtroppo non sembra neanche cosa da poco, e la SPAL crolla: probabilmente un caso, ma forse no. Dal 25' Sala 5 - Si vede davvero poco, sia nel 3-5-2 che nel 4-4-2.

Missiroli 5 - Prova a limitare il raggio di azione di Berardi, ci riesce per un terzo di partita: non basta.

Murgia 5 - Semplici gli affida le chiavi della squadra ma sembra smarrirle poco dopo il calcio d'inizio.

Kurtic 5 - Tra i più positivi all'inizio e l'ultimo a mollare. Ma in gare di questo tipo, in cui serve soprattutto sacrificio, rischia di essere più un peso che altro.

Strefezza 5 - Una buona iniziativa nei primi dieci minuti e poi più nulla: svanisce dalla partita.

Petagna 5 - Tiene sempre in apprensione almeno un paio di difensori neroverdi: bellissimo e intelligente l'assist per Murgia, che spara però su Consigli.

Di Francesco 5 - Non pervenuto per un'ora, poi mette un gran assist per Petagna e trenta secondi dopo Semplici lo cambia. Dal 65' Floccari sv.

Rileggi la sintesi: tutto facile per il Sassuolo: doppio Caputo, poi Duncan. Tris alla SPAL