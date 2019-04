Le pagelle della SPAL - Felipe decisivo. L'attacco non riesce a incidere

© foto di Federico Gaetano

SPAL-Genoa 1-1 (37' Felipe, 56' Lapadula)

Viviano 6 - Sul gol fortunoso di Lapadula non può niente, venendo tradito dal rimbalzo del pallone. Per il resto se la cava senza grossi problemi, neutralizzando una buona conclusione di Lerager a inizio ripresa.

Bonifazi 6,5 - A inizio partita soffre come tutta la retroguardia gli affondi di Kouame, ma cresce alla distanza e non va praticamente mai in difficoltà. Solido di testa, raramente si fa saltare dal diretto avversario.

Felipe 6,5 - Parte male, con Lazovic che lo salta secco in due occasioni nei primi 5 minuti, costringendolo anche al giallo. Cresce col passare dei minuti, imposta bene dalla difesa e ha il merito di trovare la rete del vantaggio con un gran colpo di testa in anticipo su Romero. (dal 61' Regini 5,5 - Entra nel momento migliore del Genoa e dopo una decina di minuti rischia di combinarla grossa regalando il pallone a Lapadula. Ma fortunatamente per lui e per la SPAL l'attaccante rossoblù sbaglia nella gestione del contropiede).

Vicari 6 - Suo l'assist, una bella spizzata di testa verso il centro, per la rete di Felipe. Guida bene la retroguardia, anche se sul pareggio del Genoa avrebbe potuto gestire meglio il pallone poi carambolato sui piedi di Lapadula.

Lazzari 6,5 - Nel primo tempo soffre tantissimo le coperture di Criscito e raramente salta il diretto avversario. Meglio nella ripresa, quando arriva sistematicamente sul fondo e mette in mezzo palloni a ripetizione non sfruttati dagli attaccanti.

Murgia 6 - Corsa e inserimenti, al solito. Nel primo tempo è uno dei migliori per intensità e dinamismo, nella ripresa accusa la stanchezza e si vede decisamente meno.

Missiroli 6,5 - Presenza forte e costante in mezzo al campo. Nel primo tempo il suo filtro funziona benissimo, costringendo il Genoa ad attaccare solo con conclusioni da lontano. Anche nella ripresa ha un buon impatto, soprattutto dal punto di vista della fisicità.

Kurtic 5,5 - Nel primo tempo si vede decisamente troppo poco. Meglio nella ripresa, quando va anche vicino al gol sfruttando un'uscita errata di Radu.

Fares 6 - Corre tantissimo e specialmente nel primo tempo crea non pochi problemi alla difesa del Genoa, arrivando spesso e volentieri al cross e pure alla conclusione. Nella ripresa resta più bloccato e pecca in fatto di precisione, ma la sua prova resta positiva.

Petagna 5,5 - Non riesce ad incidere come suo solito. Nel primo tempo si fa vedere con un paio di spunti interessanti, sebbene la sua presenza in area sia piuttosto scarica. Nella ripresa pochissimi spunti degni di nota. (dall'85' Paloschi sv).

Floccari 5,5 - Non riesce ad incidere come successo contro l'Empoli. Si batte con tutte le energie in mezzo all'affollata difesa genoana, ma senza grossi risultati. Un passo indietro rispetto ad una settimana fa. (dal 72' Antenucci 5,5 - Davvero poco da segnalare, nei 20 minuti scarsi della sua partita. Corre e si batte, ma di palloni giocabili ne tocca davvero pochi).