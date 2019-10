Le pagelle della SPAL - Leggerezza di Floccari, Berisha incolpevole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CAGLIARI-SPAL 2-0

(9' Nainggolan, 67' Faragò)

Berisha 6,5 - Due gol al passivo, ma sarebbero potuti essere di più. Costretto agli straordinari, può poco sia su Nainggolan che su Faragò.

Tomovic 5,5 - Qualche incertezza di troppo, quando gli avversari arrivano dalle sue parti un po' la SPAL trema.

Vicari 6,5 - Come al solito guida la sua difesa. Sbaglia poco, cede il passo soltanto alla sfortuna: costretto a uscire per infortunio. (Dal 65' Cionek 6 - Entra e pronti via il Cagliari chiude la gara. Mica colpa sua, sia chiaro).

Igor 5 - Qui un po' di responsabilità ci sono. Poco reattivo nel leggere e fermare l'inserimento di Faragò sul 2-0. Qualche altra distrazione qua e là.

Sala 6 - Un paio di cross pericolosi, tiene bene quando gli avversari attaccano dalle sue parti. Semplici lo sostituisce cercando un po' di spinta in più sulla fascia. (Dal 60' Valoti 5,5 - Col suo ingresso Semplici ridisegna la squadra, una mossa che oggettivamente non porta i suoi frutti. Ci mette voglia e corsa, non bastano).

Kurtic 5 - Quasi un paradosso. È il più pericoloso nelle fila degli estensi, soprattutto sulle palle inattive che per lui sono quasi un marchio di fabbrica. Però è anche il meno convincente in fase di manovra.

Valdifiori 6 - Perde ai punti la sfida con Cigarini, ma a tratti non dispiace. Soprattutto nel primo tempo ha un paio di imbeccate che meriterebbero un contributo migliore dei compagni. Poi cala col passare dei minuti. (Dal 78' Moncini s.v.).

Missiroli 5,5 - Anche lui non ha certo una domenica di riposo, contro il dinamico trio del centrocampo di Maran. Meno ficcante che in altre occasioni negli inserimenti offensivi.

Reca 6 - Affonda quando può, anche in fase difensiva offre qualche miglioramento rispetto ad altre occasioni.

Floccari 4,5 - Macchia la sua partita con quel possesso perso che porta alla rete del 2-0. Davanti impensierisce a corrente alternata la difesa avversaria.

Petagna 5,5 - Poco assistito e quindi poco pericoloso. Sgomita e lotta, ma non tira fuori alcun coniglio dal cilindro.