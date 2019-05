Le pagelle della SPAL - Murgia-Felipe, asse caldo. Floccari eterno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Chievo-SPAL 0-4

Viviano 6 - Chiamato in causa solo una volta e risponde presente, su Andreolli, quando il risultato era messo già in cassaforte. (Dall'85' Poluzzi sv - Semplici gli riserva la passerella finale, tra gli applausi generali).

Bonifazi 6 - Impegnato poco, ma quando viene sollecitato risponde sempre presente. E lo fa alla grande.

Felipe 7,5 - Secondo e terzo gol di fila per il difensore che, dopo aver punito il Genoa lo scorso weekend, riesce a togliersi un altro sfizio nel pomeriggio del Bentegodi. Supera per ben due volte la marcatura di Andreolli, mettendo la firma sull'aritmetica salvezza della SPAL.

Cionek 6,5 - Pericoloso in zona gol dopo pochi minuti, si ripete alla mezzora anticipando Hetemaj. Attento, preciso e senza sbavature nella propria area di rigore.

Fares 6 - Ha la licenza di attaccare sulla corsia di sinistra e non trova grossi ostacoli, a dir la verità. Da tenere in grande considerazione, per i top club.

Lazzari 6 - Solito compito sulla sua fascia, trova spesso e volentieri spazi liberi in cui provare ad affondare il colpo.

Missiroli 6 - Schierato al centro della linea mediana, dà geometrie alla manovra di mister Semplici. Cala leggermente alla ripresa, il tecnico spallino mette forze fresche in campo a metà della seconda frazione. (Dal 68' Schiattarella 6 - Entra e incide con l'assist del definitivo 0-4 firmato da Kurtic).

Murgia 6,5 - E' suo il corner che porta la SPAL avanti dopo appena 8' di gioco, prova a fornire un nuovo assist dieci minuti dopo ma i compagni non riescono a sfruttare al meglio la punizione dell'ex Lazio. Nella ripresa, però, pennella la palla al centro per il bis di Felipe.

Kurtic 7 - Pericoloso di testa poco dopo il quarto d'ora, corre e lotta su ogni pallone e nel finale mette la sua firma sulla vittoria del Bentegodi. Dopo l'assist per Floccari.

Floccari 7 - Esperienza e qualità da mettere sempre e comunque a disposizione della squadra. A inizio ripresa timbra il cartellino, alla faccia di chi lo dava già per finito. (Dal 75' Antenucci 6 - Partecipa alla festa con merito, in campo a risultato già acquisito).

Petagna 6,5 - Oggi non segna, ma la salvezza porta la sua firma indelebile. Fa movimento sul fronte offensivo, facendo ammattire la difesa clivense.