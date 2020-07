Le pagelle della SPAL - Si salva solo Letica. Petagna e Floccari non incidono mai

GENOA-SPAL

Letica 7 - Non può niente sul diagonale di Pandev che sblocca la gara, mentre al 37' è bravissimo a ipnotizzare Iago Falque dal dischetto e a impedire la rete del 2-0.

Cionek 6 - Probabilmente il migliore della retroguardia della SPAL. Ha cambiato spesso ruolo in questa stagione, difficoltà in più per lui, ma a Marassi non ha demeritato, nonostante il risultato negativo.

Vicari 6 - Non commette errori da matita blu e tutto sommato la sua prestazione è sufficiente, visto che non entra in maniera negativa nei momenti club della partita.

Bonifazi 5 - Si fa sorprendere e infilare in occasione del gol del vantaggio del Genoa. Per il resto è uno dei peggiori, con la sua involuzione che continua. Serve un cambio di marcia per tornare a essere quel centrale voluto da molti club.

Reca 5 - Ingenuità che poteva costare carissimo alla SPAL al 37', per il fallo da rigore su Cassata. Fortuna sua che Iago Falque non ha poi realizzato dagli 11 metri. Pomeriggio da dimenticare il più in fretta possibile per l'esterno.

Strefezza 5,5 - Cerca di darsi da fare sulla corsia di destra e non sempre Masiello riesce a limitarlo. Di Biagio lo toglie a inizio ripresa, senza che possa dire la sua fino alla fine. (Dal 58' D'Alessandro 5,5 - Prova a dare la scossa ma non riesce a incidere mai).

Dabo 5,5 - Fatica tantissimo contro il centrocampo dinamico del Genoa. (Dal 71' Sala 6).

Missiroli 6 - Il migliore nella mediana della SPAL, ma probabilmente più che di meriti suoi dovremmo parlare di demeriti dei suoi compagni.

Tunjov 5,5 - Prima gara da titolare in Serie A, alla sua quinta presenza. Non è certo un momento facile per giocare con la maglia biancazzurra. (Dal 58' Valdifiori 5,5 - Il suo ingresso in campo non cambia la storia della partita).

Floccari 5 - Finisce nel tabellino solo per il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo. La sua esperienza oggi non è servita a niente e la sua prestazione è stata insufficiente. (Dal 70' Cerri SV).

Petagna 5 - Zero occasioni da gol, zero volte pericoloso dalle parti di Perin. Per Di Biagio e i suoi compagni è lecito aspettarsi di più da lui. Pomeriggio no per il prossimo attaccante del Napoli.

DI Biagio 5,5 - La sua squadra è senza identità. Tutti pensano probabilmente alla prossima stagione.