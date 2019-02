Le pagelle della Spal - Viviano, una parata basta. Lazzari soffre Aina

Spal-Torino 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viviano 6.5 - Una conclusione di Belotti deviata in modo spettacolare nel primo tempo. Poi poc'altro: nella ripresa il Torino non si rende mai pericoloso, quando resta in dieci la formazione di Mazzarri diventa evanescente.

Cionek 6 - Ritorna e gestisce la posizione con mestiere. Costringe Zaza ad allargarsi e a non incrociare mai il sinistro o il destro. (dal 76' Floccari 5.5 - Ingresso forse tardivo per decidere la partita, col Torino ben più che alle corde. Perde un pallone velenoso nella ripresa).

Felipe 6 - Elegante e sulle punte dei piedi, stavolta deve calarsi nei panni del boxeur. La sfida col Torino è senza esclusione di colpi e riesce a indossarli senza pena.

Bonifazi 6.5 - E' l'ex più atteso. Tiene bene Belotti e Zaza, contiene pure gli inserimenti dei mediani come ottimo frangiflutti. Convincente, e non è mai facile quando sei faccia a faccia col passato.

Lazzari 5.5 - Per lungo tempo obiettivo di mercato granata. La Spal lo cerca tantissimo ma a conti fatti, dai suoi piedi e dalle sue giocate non arrivano mai occasioni pericolose. Aina è un avversario che soffre tanto, per fisicità ed esplosività sullo stretto, le armi migliori del talentuoso esterno della Spal.

Kurtic 6 - Leve lunghe e geometrie al servizio dei compagni. C'era da attendersi qualcosa in più in fase di proposizione ma tutto sommato gioca una discreta gara.

Missiroli 5.5 - Sorpresa, c'è lui in regia al posto di Valdifiori e di Schiattarella. Gioca però troppo alto, lasciando praterie ai granata nella prima frazione di gara. Meglio nella ripresa ma senza verticalizzazioni decisive.

Valoti 5.5 - Ha un cioccolatino per decidere la partita al 75'. Lo scarta ma gli vola sopra la traversa. (dal 79' Murgia 6 - Un minuto dopo l'esordio, una scivolata salvifica all'interno dell'area piccola per proteggere la porta di Viviano).

Fares 6.5 - Rinato dopo la perla col Parma. Nel primo tempo soffre il brio di De Silvestri, nella ripresa gioca più alto e riesce a chiudere bene sulle sortite avversarie.

Antenucci 5.5 - Non trova quasi mai la via della porta: sgomita e fatica, ma con gli avversari in dieci non accende mai il gioco dei suoi. Come all'andata, il Torino in questa stagione si conferma non essere la sua avversaria tipo.

Paloschi 6 - Senza Petagna squalificato, c'è l'ex clivense in tandem con Antenucci. Costringe il Torino in dieci, provocando il secondo e decisivo giallo a N'Koulou. Grande lavoro di sacrificio, sull'altare della presenza in area.