Le pagelle dello Spezia - Provedel decisivo, Erlic un muro. Nzola leone in gabbia

Spezia-Atalanta 0-0

Provedel 7- Sicuro e reattivo. Legge sempre con largo anticipo le intenzioni degli attaccanti avversari, a volte rischia anche l’uscita dalla propria area per aiutare i compagni. Nel finale si esalta contro Pasalic e strozza l’urlo in gola a Gosens.

Vignali 6- Il debutto in A arriva contro un avversario già “rodato” come Gosens. Nel primo tempo prova a contenerlo come può, ma il tedesco è un treno: bene nella parte finale e nella ripresa, fin quando resta in campo (dal 55’ Mattiello 6 - Gioca bene, ma rischia tantissimo poco dopo l’ingresso in campo: perde di vista Gosens, che gonfia la rete e vede annullarsi il gol per fuorigioco di Zapata).

Terzi 7- Esperienza al servizio dei compagni, non rischia mai la giocata e quando può si appoggia all’indietro da Provedel. Un leader in campo (dal 74’ Chabot s.v.).

Erlic 7- Non perde mai di vista Zapata, che è ciò che gli chiede Italiano. E, con la stazza imponente, quasi annulla il colombiano. Nel primo tempo è provvidenziale anche nel murare una conclusione da posizione ravvicinata dello stesso numero 91 nerazzurro. Un muro.

Bastoni 6.5- Argina alla grande Depaoli, si conferma anche contro Piccinni. Dalle sue parti c’è poco da fare, serata piuttosto tranquilla. (dal 61’ Marchizza 6- Prosegue il lavoro del compagno di reparto).

Ricci 6.5- Pronti-via e si becca un giallo che lo costringe a giocare inizialmente con il freno a mano tirato. Poi ritrova subito la bussola e gioca una buonissima partita. È ovunque.

Estevez 6- Si batte su ogni pallone, dialoga bene con Gyasi sulla fascia destra. Perde, però, anche qualche pallone sanguinoso in fase d’impostazione. Nella ripresa perde l’attimo per colpire a rete, poco dopo Italiano lo toglie. (dal 74’ Deiola s.v.).

Pobega 6- Si adegua al ritmo della gara, ha il suo bel da fare contro De Roon. Probabilmente paga anche un po’ la stanchezza dovuta agli impegni con la Nazionale e viene sostituito nell’intervallo (dal 46’ Maggiore 6.5- Ha un impatto devastante sulla gara, è imprendibile per gli avversari quando parte a campo aperto).

Farias 5.5- Colpisce un palo e poco dopo, con un’azione fotocopia, non trova la porta. Ha voglia di fare e si vede, non è un caso che Italiano lo abbia schierato in una partita del genere. Si accentra spesso, ma non trova il guizzo vincente. Nel secondo tempo cala vistosamente.

Gyasi 6- Viene sempre raddoppiato ogni volta che riceve il pallone e, in verità, non è una serata semplice per lui. Però, sulla fascia, dà “fastidio” a Gosens e Palomino. Nel finale si sacrifica anche in zona difensiva.

Nzola 6- Lotta come un leone, fa continuamente a sportellate con Romero e Palomino per difendere la sfera e far salirela squadra. Non segna, ma la sua è una grande prestazione: tanto lavoro sporco. Un leone in gabbia.

All. Italiano 7- Chiede intensità e l’applicazione dei suoi calciatori c’è, si vede. Questo Spezia si è calato bene nei tempi e nei ritmi della A, gran parte del merito è suo. Annulla una macchina da gol come l’Atalanta.

