Le pagelle di Barella - Mezzora "tardelliana". L'assist per Pellegrini? "Sembra Gianni Rivera"

Se la mediana dell'Italia ha sofferto il confronto con i dirimpettai dell'Olanda non è certo per colpa di Nicolò Barella. L'interista, infatti, al Gewiss Stadium di Bergamo mette in mostra gran parte del suo repertorio. "Tecnica e visione. Ma anche ritmo e intensità" scrive il Corriere della Sera, mentre il Corriere dello Sport lo definisce un "centrocampista totale". "Mezzora da Barella tardelliano che illude" è il pensiero, invece, de La Gazzetta dello Sport. Massima attenzione anche all'assist per il momentaneo vantaggio degli azzurri a firma di Lorenzo Pellegrini. Un passaggio che TMW definisce da "quaterback consumato", mentre Tuttosport, che da 8,5 in pagella all'ex Cagliari, racconta così: "Una palla che pare colpita dal genio di Gianni Rivera"

LE PAGELLE DI NICOLO' BARELLA

TuttoMercatoWeb.com: 7 Il passaggio per l'1-0 di Pellegrini è da quaterback consumato

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Mezzora da Barella tardelliano che illude, poi la stanchezza riaffiora

Corriere dello Sport: 6,5 centrocampista totale

Tuttosport: 8,5 Fantastica prestazione. Una palla che pare colpita dal genio di Gianni Rivera

Corriere della Sera: 7 Tecnica e visione. Ma anche ritmo e intensità.