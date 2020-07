Le pagelle di Conte - La sua Inter non risponde al contismo. Contro il Bologna è un suicidio

Dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan la sfida dell'Inter contro il Bologna sarebbe dovuta servire per accorciare in classifica sui capitolini. Il pomeriggio di San Siro, invece, per gli uomini di Antonio Conte si trasforma, come scrive il Corriere della Sera, in un "suicidio". I nerazzurri, infatti, prima passano in vantaggio e poi si consegnano ai felsinei. "Il baco del bipolarismo interista consuma pure lui - scrive La Gazzetta dello Sport -. La squadra non risponde più al contismo". Nel duello a distanza con Sinisa Mihajlovic, poi, come scrive TMW è il serbo ad avere la meglio indovinando i cambi che stravolgono il match. "Stavolta il bicchiere non è né mezzo pieno né mezzo vuoto - scrive il Corriere dello Sport -: è tutto vuoto". E adesso l'Atalanta è appena un punto sotto.

LE PAGELLE DI ANTONIO CONTE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5