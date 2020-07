Le pagelle di Gabbiadini - Cinquantesimo sigillo in Serie A. Da fermo alla pari di Pirlo

Nella travolgente vittoria della Sampdoria sulla SPAL la copertina spetta al calcio di punizione con il quale Manolo Gabbiadini porta il tabellino sul momentaneo 2-0 (finale 3-0). "L'ennesimo gioiello - scrive TMW - da calcio di punizione. Basta quello per garantirgli un bel voto". La Gazzetta dello Sport ricorda, invece, che quello di ieri è il 50° sigillo in A del 23 blucerchiato: una rete che arriva, stando alle parole di Tuttosport con un "sinistro che fulmina". Tuttosport, infine, usa le statistiche per corroborare il proprio 6,5 in pagella: "Sesto gol da calcio piazzato dal 2013/2014: nessun italiano meglio di lui in questi anni. Alla pari di Pirlo". Gabbiadini, lo specialista.

LE PAGELLE DI MANOLO GABBIADINI

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7