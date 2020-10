Le pagelle di Iachini - Difensivo anche sulle palle inattive a favore. Fiorentina "tristezza infinita"

Pronti, via e la Fiorentina aveva già messo a segno due reti nella sfida del Manuzzi contro lo Spezia. Sembrava essere un pomeriggio tranquillo per Beppe Iachini, invece i viola subiscono la rimonta dei padroni di casa (in campo neutro) e alla fine rischiano pure di subire la sconfitta. Sul banco degli imputati, ovviamente, sale il tecnico marchigiano, mai come adesso a rischio. Le valutazioni espresse dai giornali sono impietose: "Difensivo anche sulle palle inattive a favore", scrive Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport sentenzia: "Deve rifare la Fiorentina, così è una tristezza infinita". Analisi più specifica quella di TMW: "Primo cambio operato tardi, non cambia le sorti della gara. Dilapida il vantaggio mostrando poco coraggio e senza dare consigli alla squadra".

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5