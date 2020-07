Le pagelle di Kulusevski - Deve tornare a pensare al Parma prima di concentrarsi sulla Juve

vedi letture

La sintesi perfetta del momento che Dejan Kulusevski sembra vivere in un Parma alla quarta sconfitta consecutiva arriva dal commento con il quale il Corriere dello Sport ha giustificato il 4,5 in pagella nel match contro la Roma: "Deve tornare velocemente con la testa a Parma per pensare di conquistare la Juve". Il macedone non sembra, infatti, neanche lontano parente di quello della prima parte di stagione: "non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso" scrive TMW, con La Gazzetta dello Sport che rincara la dose spiegando come "non trova mai palloni da giocare" durante il match.

LE PAGELLE DI DEJAN KULUSEVSKI

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5