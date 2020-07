Le pagelle di Luis Alberto - Quattordici assist in campionato, regala perle

Il simbolo della Lazio è anche nei passaggi che Luis Alberto dispensa a ogni partita. Nel momento più difficile per i biancocelesti regala una perla con il passaggio a Immobile per il pareggio. Poi danza sul pallone e prende in controtempo gli avversari, dal nulla trova il corridoio per imbeccare i propri compagni di squadra. Voti altissimi pur non andando in rete.

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 6,5