Le pagelle di Reina - Portiere-regista. Inzaghi punta su di lui nonostante Strakosha

Prestazione positiva in Lazio-Zenit anche per Pepe Reina, quello che nelle intenzioni di inizio stagione è il vice Strakosha. Lo spagnolo con il gettone di ieri, come scrive La Gazzetta dello Sport "sale sul podio dei più presenti in Europa", "si diverte con i piedi fino al gol di Dzyba" racconta Tuttosport e "rischia un po' in uscita" per Il Messaggero, ma alla fine risulta essere, usando le parole del Corriere dello Sport, un "portiere-regista sempre d'aiuto con il palleggio e con la voce". "Anche se Strakosha recupera Inzaghi punta sullo spagnolo" scrive, infine, TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DI PEPE REINA

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6