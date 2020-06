Le pagelle di Ribery - Le Roy è tornato. Geniale e sempre a disposizione dei compagni

vedi letture

Sono trascorsi duecentocinque giorni dal giorno dell'infortunio alla caviglia rimediato il 30 novembre contro il Lecce. Un lasso di tempo che per Franck Ribery sembra essere volato vista la prestazione del francese contro il Brescia. Se la Fiorentina non è riuscita a battere i lombardi non è certo per demeriti dell'ex Bayern che rimane in campo per tutto il match e lo chiude in crescendo. "Geniale" per le sue giocate secondo La Gazzetta dello Sport e sempre a disposizione dei compagni. "Bastano pochi minuti per capire quanto sia mancato alla squadra di Iachini" scrive il Corriere dello Sport. E' la verità

LE PAGELLE DI FRANCK RIBERY

TuttoMercatoWeb - 7

La Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5