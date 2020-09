Le pagelle di Sensi - Dura 15' ma si trova nel posto giusto al momento giusto

Il suo gol evita la sconfitta all'Italia nella prima uscita post lockdown della formazione di Roberto Mancini. Nonostante questo la prestazione di Stefano Sensi divide i commentatori. Il centrocampista dell'Inter prende la sufficienza ma sia per il Corriere dello Sport che per Tuttosport il meglio del suo rendimento lo si ha per circa 15 minuti. "Si riaccende nel momento decisivo", ovvero quello del gol. "Non molla fino all'ultimo" scrive invece il Corriere della Sera, mentre La Gazzetta dello Sport si concentra sull'evoluzione dell'ex Sassuolo in termini di ruolo: "Oramai è un Verratti, non un Jorginho"

LE PAGELLE DI STEFANO SENSI

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6