vedi letture

Le pagelle di SPAL-Juventus: Ramsey e Cuadrado decisivi, Strefezza vivace

(SPAL-Juventus 1-2: 39' Ronaldo, 61' Ramsey, 70' rig. Petagna)

SPAL

Berisha 6,5 - Non può nulla sulle reti ravvicinate di Ronaldo e Ramsey, compie almeno tre interventi molto importanti e tiene vivo il match.

Cionek 5,5 - Per 40' limita Ronaldo, riuscendo anche a contenerlo nell'1 contro 1. Basta però una distrazione e il portoghese scappa via, firmando l'1-0.

Bonifazi 5,5 - Pesa il buco centrale lasciato insieme al collega di reparto, sfruttato alla grande da Ramsey, che si inserisce e fa 2-0. Per il resto gioca in modo molto ordinato.

Zukanovic 5 - Come per Bonifazi, fatale lo spazio lasciato a Ramsey a inizio ripresa. Qualche sbavatura di troppo, nel complesso insufficiente.

Reca 5,5 - Molto aggressivo nelle prime fasi del match, poi però soffre molto Cuadrado, che gli va via in più di una circostanza.

Castro 5,5 - Finora non è riuscito a dare quel qualcosa in più che servirebbe alla SPAL. Pochi spunti degni di nota. (Dal 60' Fares 6 - Il rientro più atteso per i tifosi della SPAL, anche se sfortunato perché pochi secondi dopo arriva il raddoppio di Ramsey).

Valdifiori 6 - Gioca tanti palloni, contiene bene le avanzate dei centrocampisti ospiti. Di Biagio gli dà fiducia in una sfida complicata, lui lo ripaga con una prestazione all'altezza.

Missiroli 6,5 - Uomo ovunque in mezzo al campo, trascina i compagni anche nei momenti più difficili e conquista il rigore che riapre la sfida. (Dall'80' Tunjov s.v.).

Strefezza 6 - Crea qualche grattacapo a Chiellini, è pericoloso con la sua velocità e le sue giocate. Poco incisivo però in fase conclusiva.

Valoti 5,5 - Dopo un buon avvio, non riesce a trovare la giocata giusta e cala alla distanza. (Dall'89' Di Francesco s.v.).

Petagna 6 - Solito punto di riferimento offensivo, ha il merito di tenere accesa la speranza trasformando il rigore. Per il resto è ben contenuto dai difensori ospiti.

Allenatore: Luigi Di Biagio 6 - Cambiare volto a una squadra in poche settimane è impresa ardua, soprattutto se si cerca di applicare qualche nuovo meccanismo. Il 4-3-3 funziona fino a un certo punto: la SPAL aggredisce ma spende troppo e non incide in avanti, poi arriva poco lucida agli assalti finali.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Non riesce a indovinare l'angolo giusto sul rigore calciato da Petagna. Dà sicurezza al reparto, non corre rischi.

Danilo 6 - I primi minuti sono difficili, perché Reca spinge molto e lo costringe a qualche disimpegno difficile. Poi, anche grazie all'aiuto di Cuadrado, gioca con maggiore sicurezza.

Rugani 5,5 - Pesa il fallo su Missiroli, che riapre una sfida praticamente chiusa: un fallo ingenuo, in ritardo, una sbavatura in una partita tranquilla.

Chiellini 6 - Dopo lo spezzone contro il Brescia, Sarri lo schiera dal primo minuto e lo lascia in campo quasi per un'ora. Al di là di qualche comprensibile impaccio iniziale, il capitano non commette particolari sbavature. (Dal 55' De Ligt 6 - Buon ingresso in campo dell'olandese, che non concede nulla nel finale, soprattutto sui calci piazzati).

Alex Sandro 6 - Due buone sgroppate nel primo tempo, nella ripresa bada soprattutto a contenere il pericoloso Strefezza.

Ramsey 6,5 - C'è sempre in tutte le azioni pericolose della Juve e ha il merito di firmare il gol del momentaneo 2-0. (Dal 73' Rabiot 6 - Prova a mettere ordine nei concitati minuti finali, prendendosi anche qualche licenza di troppo).

Bentancur 6 - Torna a fare il vice-Pjanic: dopo qualche difficoltà iniziale, aumenta i giri del proprio motore e fa un grande lavoro in entrambe le fasi.

Matuidi 6 - Tanto lavoro sporco, come al solito lascia agli altri gli onori, mentre lui si occupa del contenimento. (Dal 79' Bernardeschi s.v.).

Cuadrado 7 - Una delle migliori partite stagionali del colombiano. Non inizia benissimo, sbagliando due ghiotte occasioni, poi imbecca Ronaldo a centro area per il gol dell'1-0. Nella ripresa non molla un centimetro, è sempre nel vivo della manovra e sembra in ottima condizione.

Dybala 6,5 - Quando si accende sono dolori: dopo il palo colpito nel primo tempo, serve a Ramsey l'assist per il raddoppio.

Ronaldo 7 - Un gol annullato, uno buono, una traversa. Sempre determinante, a volte dà l'impressione di essere troppo solo. Ma basta e avanza, per ora.

Allenatore Maurizio Sarri 6,5 - Dopo le ultime deludenti prestazioni in trasferta, la Juve ritrova la vittoria e, a tratti, anche un bel gioco. I campioni sono sempre decisivi, lui prova a metterci del suo e, finora, sta avendo ragione: primo posto in classifica blindato, ora testa alla Champions.