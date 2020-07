Le pagelle di Zaniolo - La Roma ne ha bisogno. Il suo rientro però poteva essere gestito meglio

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo ieri sul campo del Napoli dopo sei mesi dall'infortunio al crociato del ginocchio è stato una sorta di premio che Paulo Fonseca al giovane talento giallorosso. Impossibile infatti valutare la prestazione, ma come scrive Il Messaggero "La Roma aveva bisogno del suo rientro. In tutti i sensi". Per rivedere il vero Zaniolo, però, come scrive La Gazzetta dello Sport "servirà ancora tempo" visto che ieri, come riporta TMW "non incide, ma c'era da aspettarselo". Critico invece il Corriere dello Sport: "Forse il suo ritorno avrebbe potuto essere gestito meglio"

LE PAGELLE DI NICOLO' ZANIOLO

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Il Messaggero: 6