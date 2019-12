Le pagelle di Zaniolo - Sa fare anche il 9 ma meglio da attaccante laterale

© foto di DANIELE MASCOLO

Serata non semplice quella vissuta ieri a San Siro da Nicolò Zaniolo. Per la sfida contro l'Inter, il centrocampista della Roma è stato schierato centravanti. Un ruolo inedito per ha inevitabilmente catalizzato l'attenzione su di lui e i giudizi post-gara. "Sa fare anche il 9, tirando da qualsiasi posizione, ma da attaccante laterale è meglio", scrive oggi la 'Gazzetta dello Sport. Più approfondita l'analisi di 'Vocegiallorossa': Con l’indisponibilità di Dzeko, Fonseca ha preferito l’ex giovane interista a Kalinic e Zaniolo ha risposto mostrando alcune difficoltà a ricoprire quel ruolo. Questione di movimenti, abitudini. Zaniolo è bravissimo a proteggere il pallone, motivo per cui è stato schierato falso nueve, ma in quella posizione non può sprigionare la sua esplosività nello scatto. Fa quel che può, si procura una buona occasione, ma incide poco. Bravo nel disturbare e schermare Brozovic".

Questo infine il giudizio di TMW: "Mezzo voto in più perché è generoso, si sacrifica, si sbatte e s'impegna. Ha la classe del gran giocatore, non ha ovviamente i movimenti del centravanti. E infatti, dopo un paio di pericoli iniziali, il terzetto difensivo di Conte lo capisce e lo spegne. Contraltare: preziosissimo il lavoro oscuro, soprattutto nel primo tempo, sulle menti del gioco dell'Inter. Chiude sulla destra, quando la partita è ormai andata".

Le pagelle di Zaniolo

TMW 6.5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5.5

Corriere della Sera 6

La Repubblica 6