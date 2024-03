Le parole di Totti arrivano anche in Argentina. Il ct Scaloni: "Mi dispiace che Dybala non sia qui"

vedi letture

Le parole di Francesco Totti sul futuro di Dybala sono arrivate anche in Argentina. Il ct della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni, ha infatti commentato in conferenza stampa - prima della gara contro El Salvador - l'assenza della Joya con l'albiceleste, che è rimasto a Trigoria per recuperare dalla leggera lesione all'adduttore. "Non ho sentito le parole di Totti, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre dato tanto. Lo apprezziamo molto e ci dà fastidio che non possa essere qui, soprattutto ora che non c'è Messi. Sarebbe stato bello per lui contribuire con il suo calcio. È un peccato", le parole del ct dell'Argentina.

Cosa aveva detto Totti

"Io non sono un dirigente, ma semplicemente un tifoso della Roma e per questo posso dire ciò che voglio. Alla domanda se fossi un dirigente giallorosso cosa avrei fatto con Dybala, ho detto che ci avrei pensato bene a confermarlo visto che disputa il 50% dei match. Con ciò non volevo attaccare Paulo anche perché ho sempre pensato che sia un top player tant'è che per primo ho cercato di portarlo alla Roma. Quando in campo c'è lui, la squadra cambia volto". Sono stati questi i pensieri di Francesco Totti, tornato a parlare ieri dopo le precedenti dichiarazioni sulla Joya.