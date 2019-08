© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un paio di dubbi in difesa per l'Hellas Verona, con Juric che per la prima di campionato dopo il ritorno in Serie A degli scaligeri deve fare a meno degli squalificati Di Carmine e Vitale e degli infortunati Crescenzi e Badu. In difesa si giocano una maglia Gunter e Kumbulla, in attacco Zaccagni favorito su Tutino per una maglia dal primo minuto: al suo fianco Pazzini e Verre.

Meno problemi in casa Bologna, con Palacio favorito su Destro che dovrebbe guidare un attacco composto anche da Orsolini, Soriano e Sansone. A centrocampo, in attesa dei volti nuovi, spazio a Poli e a Dzemaili, ma anche la candidatura di Kingsley Michael è da prendere sul serio: ballottaggio dunque tra il giovane mediano e lo svizzero. In basso le probabili formazioni.