© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche dell'emergenza a centrocampo e delle possibili soluzioni: "Stiamo provando Rabiot come centro-destra, Emre Can sia come centrale che nel centro-destra e negli ultimi giorni abbiamo iniziato anche il lavoro su Bernardeschi in quel ruolo".