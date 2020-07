Le statistiche di Fiorentina-Cagliari: possesso viola. L'equilibrio nei numeri spiega lo 0-0

vedi letture

La sfida delle 19.30 fra Fiorentina e Cagliari si è conclusa sullo 0-0. Un pareggio che muove la classifica per entrambe le squadre e che a ben guardare è perfettamente raccontato dalle statistiche: la Fiorentina ha dalla sua un maggior possesso palla, 56% contro il 44%. Per il resto grande equilibrio: per entrambe le squadre 11 tiri totali, 7 dei quali nello specchio della porta contro i 4 fuori. In sostanziale parità anche le parate: 7 quelle di Dragowski (1 decisiva), 6 quelle di Cragno (2 decisive). Di seguito tutti gli altri dati comunicati dalla Lega Serie A.