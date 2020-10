Le ultime su Napoli-Sassuolo - Politano al posto di Insigne, Zielinski jolly azzurro dalla panchina

Per il Napoli di Gattuso, dopo il turnover contro la Real Sociedad, è tempo di tornare agli uomini che hanno avuto maggiore spazio in campionato. In vista della sfida casalinga di domani col Sassuolo è ormai consolidato il 4-2-3-1, dunque, con Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj (in vantaggio su Mario Rui). In mediana torna Fabian, accanto a Bakayoko (a gara in corso spazio anche al rientrante Zielinski). In attacco zero dubbi con Insigne out: Politano a destro, Lozano a sinistra e Mertens alle spalle di Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. Allenatore: Gattuso.