Le ultime su Roma-Cagliari - Due dubbi per Ranieri. Barella trequartista

Caccia al quarto posto. La Roma dopo il pareggio a San Siro contro l'Inter vuole tornare alla vittoria per non perdere di vista l'obiettivo quarto posto. Di fronte all'Olimpico ci sarà il Cagliari, una delle squadre più in forma della stagione: nelle ultime dieci giornate la squadra di Maran ha conquistato 19 punti, meglio ha fatto solo la Juventus.

Le ultime sulla Roma - Due ballottaggi in casa giallorossa. Uno riguarda la difesa, con Juan Jesus che contende un posto a Manolas. Il difensore ellenico non è al meglio, ma dovrebbe farcela e al momento è leggermente favorito. L'altro riguarda l'attacco: Under o Kluivert? Alla vigilia, l'olandese è avanti.

Le ultime sul Cagliari - Rientri importanti per Rolando Maran che per la sfida dell'Olimpico riavrà a disposizione Pellegrini e Cacciatore, terzini titolari nella difesa a quattro. Barella agirà alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti, in mezzo al campo Padoin in vantaggio su Deiola per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni

Roma (4-4-2) - Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko.

Cagliari (4-3-1-2) - Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.