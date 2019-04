Le ultime su Torino-Milan - Torna Paquetà. Mazzarri senza Iago Falque

Sfida per l'Europa. Torino e Milan si affronteranno domenica sera in un match chiave per le ambizioni da quarto posto delle due squadre. I rossoneri di Gattuso sono in questo momento quarti insieme all'Atalanta, a +3 su un Torino che è però in grande forma: nelle ultime dieci giornate la squadra di Mazzarri ha conquistato 19 punti.

Le ultime sul Torino - Senza Iago Falque, Walter Mazzarri proporrà Berenguer alle spalle di Belotti. A centrocampo spazio a De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne. Pochi dubbi in difesa: Izzo, Nkolou e Moretti davanti a Sirigu.

Le ultime sul Milan - Gattuso dopo l'esperimento in Coppa Italia tornerà alla difesa a quattro con Romagnoli e Musacchio centrali e con Conti (favorito su Abate) e Rodriguez come terzini. In attacco Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek, in mezzo al campo tornerà il brasiliano Lucas Paquetà.

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

MIlan (4-3-3) - Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.