Lebouef attacca Conte: "Inter noiosa, non sa fare niente. Solo difendersi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Campione del Mondo con la Francia nel '98 e due anni più tardi sul trono d'Europa, Frank Leboeuf è ora commentatore del calcio internazionale. A ESPN ha parlato di Antonio Conte. "Conoscevamo l'Antonio Conte del Chelsea che allenava un noioso Chelsea. Adesso c'è una noiosa Inter: Conte e i suoi non sanno dimostrare niente, solo di sapersi difendere. Lo fanno come negli anni '80, è l'unica cosa in cui sono bravi gli italiani. Difendere e vincere 1-0 o 2-0. E' quello che ho visto, zero qualità, zero talento, solo difesa e difesa. E' stato il match più noioso che abbia visto negli ultimi due-tre anni e sono anche gentile".