© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce continua a lavorare a una partnership con il Barcellona, con la speranza di avere a gennaio o la prossima estate qualche rinforzo da parte del club catalano o qualche giovane da valorizzare sotto la guida di Fabio Liverani. Come riporta Sololecce.it l’occasione per tessere nuovi contatti è stata la gara che il Barcellona ha giocato a Milano contro l’Inter ieri sera. Renè de Picciotto, azionista del club giallorosso, ha infati cenato nella propria residenza milanese con i dirigenti catalani Carles Puyol ed Eric Abidal, già visto anche al Via del Mare, per porre le basi a un legame che presto potrebbe essere formalizzato ufficialmente.