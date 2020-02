vedi letture

Lecce avanti col minimo sforzo: 1-0 alla SPAL firmato Mancosu dopo 45 minuti

Il Lecce perde Falco per infortunio, ma chiude il primo tempo della prima gara valida per il 24° turno di Serie A grazie a un rigore trasformato impeccabilmente da Mancosu: 1-0 il risultato parziale del match del "Via del Mare", dove la SPAL del nuovo allenatore Di Biagio ha però mantenuto spesso il pallino del gioco con grande spirito battagliero e tanta voglia di invertire il trend negativo.

Ottima partenza biancazzurra - Parte decisamente meglio la SPAL, che mostra fin dai primi minuti maggiore fame e voglia di punti rispetto ai propri avversari. I biancazzurri pressano alto e con Reca e Zukanovic, tra l'11' e il 14', costruiscono così due prime occasioni per provare a far male. Il Lecce risponde con un diagonale senza troppe pretese di Lapadula, ma la prima conclusione verso lo specchio della porta arriva sempre dalle parti di Vigorito: grande intuizione di Valdifiori per Di Francesco e ottima parata del portiere di casa al 22'.

Lampo giallorosso - Il pericolo appena sfumato risveglia i giallorossi, che al 29' sfiorano il vantaggio con una conclusione di poco alta di Mancosu. Tegola Falco al 34', col numero 10 che deve uscire a causa di un problema muscolare lasciando il posto a Shakhov. Ma al 42' ecco l'episodio che sblocca la partita: perfetta manovra corale della formazione di Liverani, che manda Majer in porta con un intervento leggermente in ritardo in area di Bonifazi prima della sua battuta a rete, ben parata da Berisha. Per il signor Guida è rigore, al resto ci pensa il "solito" Mancosu con una traiettoria imparabile e il suo ottavo gol in campionato. Lecce avanti dunque col minimo sforzo.