Lecce-Cagliari, formazioni ufficiali: out Mancosu. Nei sardi c'è Nandez

Una sfida tutta all’inseguimento. Il Lecce scende in campo per rispondere alla Sampdoria, che ha appena battuto l’Udinese, e soprattutto tenersi fuori dalla parte caldissima della classifica (i salentini al momento sono al primo posto utile per la salvezza). Il Cagliari invece punta a riacciuffare la Lazio e riprendersi un posto in quella zona Champions League che fa sognare a occhi aperti tutti i tifosi sardi.

Da segnalare il maltempo. Al momento piove infatti da tutta la giornata sul Via del Mare: si dovrebbe giocare, ma il rischio che la partita possa essere rimandata è concreto e sarà decisivo il prossimo sopralluogo.

Fabio Liverani deve fare a meno di Mancosu, neanche in panchina stasera: il trequartista dei giallorossi sarà quindi Shakhov, con La Mantia che supera Babacar per affiancare Lapadula in attacco. Rispoli vince il ballottaggio con Meccariello per il ruolo di terzino destro, rispetto alla gara persa contro la Lazio c’è Tabanelli e non Majer a completare il centrocampo.

Rolando Maran punta subito su Nahitan Nandez, fresco di recupero e preferito a Castro nella mediana a tre con Cigarini e Rog. Per il resto, tutto come da attese nell’undici di partenza dei sardi: Nainggolan dietro Joao Pedro e Simeone, in difesa c’è Klavan centrale con Pisacane, mentre sinistra a Lykogianni al posto di Pellegrini.

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran.