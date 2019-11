© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molti tifosi sardi, probabilmente, non potranno seguire Lecce-Cagliari, in programma stasera e rinviata per maltempo a domani alle 15. Oggi, però, in tanti hanno sfidato le intemperie per esser al Via del Mare è così, via Twitter, il club rossoblù ha voluto mandare un messaggio speciale ai propri sostenitori: “ Avete sfidato la distanza e la pioggia per sostenere i colori rossoblù. A voi tutti, GRAZIE”.