Il Lecce ha messo gli occhi su Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo che, in questa stagione, ha messo a segno 14 gol in 26 presenze. Non è l'unico rosanero, come spiega Il Corriere dello Sport nel mirino del Lecce, perché c'è anche il terzino Andrea Rispoli.