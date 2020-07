Lecce, Donati verso l'addio: c'è l'ambizioso Monza pronto ad accoglierlo

Nuovo obiettivo per l'ambiziosissimo Monza di Berlusconi e Galliani, il terzino del Lecce Giulio Donati. Da poco tornato in Italia dopo una lunga esperienza in Germania, la sua esperienza in Salento potrebbe concludersi già a fine stagione. Al laterale di scuola Inter è stato proposto il rinnovo, come scrive Tuttosport, ma secondo il quotidiano ci sarebbe un'offerta del club brianzolo, che aspetta il sì del giocatore.