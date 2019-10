Lecce, ecco il Falco dribblatore: come lui in Serie A solo Castrovilli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra gli avversari odierni più temibili per la Juventus impegnata nella trasferta di Lecce, evidenzia Il Corriere dello Sport - Stadio, ci sarà sicuramente Filippo Falco. Il trequartista dei salentini è uno degli ultimi esponenti di un calcio che, a leggere il quotidiano, non sembrerebbe più troppo appartenere alle nostre latitudini: quello del dribbling. Il fantasista è infatti al primo posto nella speciale graduatoria dei dribblatori in Serie A, con 21 tentativi riusciti, al pari di Gaetano Castrovilli della Fiorentina, e con uno in più rispetto ad un altro viola, Franck Ribery.