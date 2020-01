© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce è a caccia di rinforzi per regalare a mister Liverani più fantasia in mediana. Ecco perché, come riporta oggi il Corriere dello Sport, i salentini si starebbero muovendo in particolare per tre giocatori in cerca di maggiore minutaggio: Mehdi Bourabia del Sassuolo, Riccardo Saponara del Genoa e Antonin Barak dell'Udinese. Il club salentino proverà a prenderne almeno uno a gennaio.