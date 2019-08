Lecce, Farias: "Lapadula giocatore fantastico. Insieme faremo bene"

Giornata di presentazione per Diego Farias, neo attaccante del Lecce arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Il giocatore, fra le altre cose, ha parlato anche della posizione in campo e del compagno di reparto Lapadula: "È un giocatore fantastico, umile. Un po' come Caputo, con cui ho giocato lo scorso anno ad Empoli. Sono certo che potremo fare bene in coppia insieme".

In quale ruolo le piacerebbe giocare?

"Mi adatto alle esigenze dell'allenatore. Giocherei anche terzino (sorride, ndr), voglio solo stare in campo per aiutare i compagni. E voglio farlo anche qui".

