Mauro Meluso, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "L'obiettivo che avevamo all'inizio dell'anno scorso era esclusivamente la salvezza. Nessuno avrebbe mai pensato alla promozione. Poi, però, la storia ha detto altro e il Salento torna a splendere in ambito calcistico. Liverani è stato il valore aggiunto, ha prospettive altissime come allenatore. Ha qualità importanti soprattutto sulla meritocrazia, sempre facile da dire e difficile da mettere in pratica".

Sul possibile arrivo in Salento dell'attaccante Burak Yilmaz, ha infine aggiunto: "Fa sognare tutti, me compreso: è un giocatore straordinario che andrebbe a completare un reparto già forte. Sarebbe la perla. Attendiamo sviluppi, la trattativa non è facile".