Lecce, Lapadula: "Un punto che dà morale. Ora un'altra battaglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, intervistato dal sito ufficiale dei salentini, commenta così il pareggio ottenuto con la Juventus: "Dovevamo stare compatti ed uniti, ho cercato di farlo al meglio. Sono contento per questo punto, dà tanto morale, ma mercoledì ci aspetta un'altra battaglia. A fine partita eravamo molto contenti, ma questo campionato è pieno di insidie. I tifosi sono incredibili, c'è un grande calore in città. Questo per noi è molto importante. Io sto bene, ho avuto un acciacco, ma sono completamente recuperato".