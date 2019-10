Lecce, Liguori: "Juve irraggiungibile per tutti: Atalanta nostro esempio"

© foto di Stefano Di Bella

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, ha spiegato a Tuttosport qual è il percorso di crescita per il club. "Un modello da seguire non può essere la Juventus, sono irraggiungibili, non solo per noi. Il nostro obiettivo è quello di crescere piano piano. Se dovessimo scegliere un esempio è quello dell'Atalanta".